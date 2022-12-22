



Как Америка встречала Зеленского и с чем вернулся президент в Украину. Итоги

Внимание мира приковано к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся 21 декабря 2022 года. Медиа, паблики, социальные сети продолжают постить фото и видео того, как супер держава Америка встречала главу воюющей страны.



К слову, это первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского за время полномасштабного вторжения РФ в Украину – за 301 день войны он ни разу не покинул пределы страны, все переговоры, выступления, участия в мероприятиях проводились в онлай-формате. Поэтому авторитетные издания уже назвали его историческим, а американский CNN сравнил визит Владимира Зеленского в 2022 году с визитом Уинстона Черчилля в Вашингтон 81 год назад – через несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор.



Кстати, для самих украинцев такой визит стал достаточно неожиданным, поскольку все помнят принципиальную позицию Зеленского не покидать страну во время войны, несмотря на множество предложений от западных партнеров эвакуироваться из Киева, особенно в первые три недели войны – практически никто не верил, что Киев выстоит. Тогда же, в феврале, президент Зеленский заявил: "Мне нужно оружие, а не эвакуация", и именно эту фразу Зеленского по адресу США 26 февраля растиражировали все западные издания. Когда Силы обороны Украины разгромили армию РФ на севере и под Киевом, во властных кругах начали активно обсуждать возможность личного визита Зеленского в США, с одним только "но": это должен быть визит, где Украина получит мощное западное оружие, в частности, системы ПРО Patriot. Для этого потребовалось целых 10 месяцев кровавой войны. И первый зарубежный визит Зеленского именно в США можно назвать "win-win" историей, когда и Украина получает первую батарею ПРО Patriot, о чем так долго просила, и Белый дом может показать внутренней аудитории и всему миру, что не отступает от своего – в решающей битве демократий и автократий, цивилизованный демократический мир должен победить.



А теперь о самом визите. Надо отметить, что график у Президента Украины был достаточно насыщенным: встреча тет-а-тет с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме, после – пресс-конференция глав двух государств, затем расширенные двусторонние переговоры, после чего – Капитолий и выступление на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.





Америка встречала Зеленского восторженно, с уважением: "Надеюсь, что вы хорошо долетите, Владимир. Я рад, что вы здесь. Нам есть о чем поговорить", – написал Джо Байден в Twitter за несколько часов до прибытия Зеленского в Вашингтон; на улицах Вашингтона развевались желто-голубые флаги; президент США Джо Байден был в желто-голубом галстуке; во время личной встречи президент Зеленский подарил коллеге боевую награду – медаль командира HIMARS из Бахмута; Украина впервые за 10 месяцев войны получит системы ПРО "Patriot" в новом пакете военной помощи (пока речь идет только об одной батарее, но, как сказал Байден: "Мы над этим работаем"); во время речи Владимира Зеленского Конгресс США прерывал выступление Президента Украины бурными овациями, стоя, 21 раз (!), по окончании спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подарила Зеленскому флаг США после того, как глава украинского государства передал Конгрессменам флаг Украины, полученный от бойцов ВСУ из Бахмута (они презентовали его Конгрессу США в благодарность за предоставленные Украине вооружения).













В общем и целом прием Зеленского прошел в очень теплой и дружеской атмосфере.









Итоги визита Президента Украины в США из уст самого президента: "Я возвращаюсь домой с хорошими новостями, с пакетом военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, и основной элемент этого пакета – системы Patriot, которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны".



Историческая встреча



Без преувеличения, без эмоций – эта встреча в США была историческая, ее авторитетный американский CNN сравнил с визитом Уинстона Черчилля в Вашингтон 81 год назад – через несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор.

Параллелей действительно много. Черчилль тоже приезжал в Вашингтон в конце декабря 1941 года, долго уговаривая США стать на сторону добра во Второй мировой войне. Консенсус в Америке давно сформирован: Россия не может выиграть эту войну. Но между "не выиграть" и "проиграть" есть большая разница. В США продолжается борьба двух концепций победы Украины: одни считают, что за Крым украинцам нужно договариваться, а не воевать; другие – что Силы обороны Украины должны дойти до международно-признанных границ 1991 года.



Когда же будут танки, истребители и дальнобойные ракеты? Пока что это решение в Белом доме не приняли. С каждой передачей нового оружия Украине Вашингтон тестирует реакцию президента РФ Владимира Путина. США не хотят чрезмерной эскалации войны, которая очень легко может выйти за границы Украины. США также не хотят неконтролируемых процессов в России, как это было и во время распада СССР. Но это не значит, что Вашингтон не хочет, чтобы Украина выиграла. Просто украинской стороне нужно больше работать над тем, чтобы в США стремились воплотить в жизнь именно ее формулу победы.



С другой стороны первый заграничный визит Зеленского в США нельзя назвать уже таким неожиданным, как бы это ни казалось на первый взгляд. Американские СМИ сообщали, что для этого США предоставили свой американский военный самолет. А вот чтобы вылететь в Вашингтон, Зеленский, как и все украинцы, сначала добрался на поезде до польского Перемышля.



Надо отметить, что в США Владимир Зеленский прилетел почти из Бахмута, где был во вторник, 20 декабря, на 300-й день полномасштабной войны. Именно за Бахмут с августа развернулась ожесточенная борьба – Россия бросает все силы туда. Визиту в США также предшествовали достаточно громкие заявления военного и политического руководства Украины, в частности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по поводу накопления и подготовки Россией дополнительных 200 тыс. резервов, которые могут бросить для следующего большого наступления, не исключено, что и для второго похода в Киев.

Непосредственно в день Зеленского визита в Вашингтон, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующие 2-3 месяца войны станут решающими, а Россия может пойти на объявление общей мобилизации и закрытия границ для выезда мужчин до 65 лет.

За несколько часов до прибытия Зеленского в Вашингтон координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби тоже заявил, что начинается новая фаза этой войны. Ну, а Кремль подтвердил, что планирует новое большое наступление. Именно в среду, 21 декабря, Путин с Медведевым это наглядно продемонстрировали. Во-первых, все началось с сообщений российских пабликов, что замглавы Совбеза РФ Медведев неожиданно приехал в Си Цзиньпин в Китай передать какое-то письмо лично от Путина. Во-вторых, не успела спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опровергнуть слухи о "второй" волне мобилизации в России, как министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны предложил Путину увеличить численность ВС России до 1,5 млн. Ну, а Путин, выступая на этой же коллегии, снова заговорил о "ядерной триаде" и каких-то "угрозах России со стороны НАТО".



"Путин не намерен останавливать эту войну", – заявил Байден на итоговой пресс-конференции с Зеленским. Именно поэтому для обороны от вражеских ракет США предоставляют Украине системы ПРО Patriot, о которых американские СМИ пишут как о "золотом стандарте" ПВО США.



Они достаточно дорогие. Одна батарея – это более $1 млрд. Залп, по словам экспертов, – это еще около $0,4 млрд. Именно Patriot способны сбивать баллистические ракеты. Россия уже била по Украине "Искандерами". Однако, по информации Минобороны Украины, этих ракет в России осталось всего 13%. Поэтому Москва использует ракеты для систем С-300, которые запускает по баллистической траектории, и уже который месяц надеется получить баллистические ракеты из Ирана. Даже Турция не получила Patriot от США.



Есть еще один любопытный нюанс. Военные эксперты также говорят, что в странах-членах НАТО системы Patriot в основном используются для закрытия неба над военными аэродромами, где базируются истребители. Поэтому начало передачи Украине систем Patriot можно считать первым шагом к предоставлению, например, F-16, пишет ТСН. К тому же это сигнал другим странам. И они его уже получили. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия, вслед за США, не прочь также предоставить Украине системы ПРО, но пока нет свободных налицо.

Это очень по-немецки. Берлин до сих пор не может решиться на передачу Украине танков Leopard-2, кивая в сторону США. Мол, пусть сначала дадут свои американские танки, а потом и мы. Однако Украине не совсем подходят американские Abrams. Дело в логистике и ремонте. Конечно, ближе и удобнее это делать по-соседству. Именно поэтому Украине нужны немецкие танки.



И все же, какова была главная цель первого военного визита в США именно для Зеленского?

Во-первых, показать всему американскому обществу, как украинская власть и украинский народ им благодарны за огромную помощь в войне против Украины.

Во-вторых, лично обратиться к республиканцам и демократам с трибуны Конгресса, который уже с января будут контролироваться республиканцами после промежуточных выборов в ноябре. Украине было важно показать, что помощь США реальна, Украина устояла, поэтому украинский президент смог уехать из страны. Ведь, как известно, именно на огромных объемах помощи республиканцы спекулировали во время предвыборной кампании.

Почему для Байдена визит Зеленского был столь важен?

По последним опросам общественного мнения, 54% американцев поддерживают оказание помощи Украине. Однако и американцам, и Байдену нужно знать, как в Киеве видят формулу украинской победы, при каких условиях и когда может наступить момент для переговоров с Россией. Именно эти вопросы появляются во всех статьях передовых американских изданий по итогам визита Зеленского в США.

The New York Times в статье о тупике для Киева на фронте скорее пишет о том, сколько еще оружия, боеприпасов и техники понадобится Украине, чтобы победить. Однако авторы все же приходят к выводу, что с американской помощью украинские силы смогут продвинуться.

США подготовили для Украины 47 млрд долл. пособия на 2023 год. Однако, по мнению The Washington Post, предоставление Киеву более мощного оружия, например ракеты ATACAMS или других систем, способных поражать цели непосредственно на территории России, может расколоть единство стран-членов НАТО, которые не хотят воевать с Россией. Это частично подтвердил и Байден на пресс-конференции с Зеленским.

Украинский президент, по его словам, представил Байдену "украинскую формулу" победы из 10 пунктов (впервые о нем Зеленский сказал на саммите G20), которая хорошо известна всем украинцам, и предложил провести мирный саммит уже этой зимой (нечто вроде Крымской платформы – ред. .).

"Среди западных стран, сплотившихся в поддержку Зеленского, сохраняется обеспокоенность тем, каким может быть его долгосрочный план. Со своей стороны, Байден сказал, что Зеленский должен "решать, как он хочет, чтобы война закончилась", — давнее мнение, которое оставляет многие вопросы без ответов", – пишет CNN.

В некоторых западных столицах до сих пор не понимают, почему война, по их мнению, длится так долго, сколько еще нужно помогать Украине, и собственно почему украинское руководство просто не может сесть и договориться с Россией. И это во времена, когда полномасштабная война длится почти год. В Белом доме, похоже, нет четкого понимания, почему, например, украинцы не хотят договариваться с россиянами о Крыме и Донбассе. Особенно о Крыме, потому что, по мнению некоторых в Вашингтоне, это может привести к ядерной войне.



"Мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы война закончилась. И в день, когда президент Зеленский готов говорить с россиянами, он сможет добиться успеха, потому что к тому – победит на поле боя", – резюмировал Джо Байден.



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