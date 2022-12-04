



Исторический визит: Герцог встретился с королем Бахрейна

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл 4 декабря с историческим визитом в Бахрейн.

Днем он встретился во дворце Аль-Худайбия в Манаме с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой.

Герцог подарил его величеству серебряную мезузу. Стороны обсудили важность двусторонних отношений и расширения сотрудничества.

"Я благодарю Вас за прием в уважаемом Королевстве Бахрейн в качестве первого президента Израиля, совершающего этот визит. Это великий момент, и для меня большая честь быть здесь. Вы находитесь в авангарде творения истории в регионе, где евреи и мусульмане, сыновья Авраама, могут жить вместе в мире и двигаться вперед. Это долгий процесс, но мы можем мечтать о нем и уже видеть его первые шаги", - сказал Герцог.

По словам президента, обе страны встали на путь мира, и Королевство Бахрейн является одним из пионеров в этом процессе, присоединившись к странам, которые стремятся к миру на благо региона.

"Я прибыл сюда с выдающейся делегацией лидеров израильского бизнеса, стремящихся наладить связи и вести бизнес с Бахрейном. Она также является символом и посланием доброй воли и дружбы от народа Израиля народу Бахрейна. Так что огромное Вам спасибо за Ваше гостеприимство, за Ваше лидерство, за Вашу дружбу. Я уверен, что этот визит улучшит наши отношения на благо наших народов", - подчеркнул Герцог.