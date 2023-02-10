



Исторический саундтрек: Риши Сунак показал видео визита Зеленского под SHUM Go_A

После визита президента Зеленского премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал видео, в котором собраны самые важные кадры по их встрече. На фоне видеоряда слышны комментарии британских журналистов, а также хорошо знакомая для украинцев песня SHUM группы Go_A.

Украинская группа Go_A, участвовавшая на Евровидении в 2021 году, поблагодарила британского премьера за поддержку.



“Наш "Шум" стал саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Лондоне”, – написали на странице группы. “Спасибо Великобритании за мощную поддержку нашей страны с первого дня российского полномасштабного вторжения! Вместе победим!”



Трек SHUM стала одной из самых популярных песен в истории Евровидения. ESC Radio, радио международного песенного конкурса, провело ежегодное голосование за треки, наиболее понравившиеся зрителям. По итогам SHUM занял третье место.



Как отмечают эксперты, целью визита Зеленского было усиление военной поддержки и продление санкционного давления на Россию. Зеленский и Сунак обсуждали вопросы поставок важного оружия и реализации мира. Во время визита в Великобританию Владимир Зеленский также выступил перед парламентариями. Также глава Украины встретился с королем Чарльзом III. Это первая их встреча, которая прошла в Букингемском дворце.