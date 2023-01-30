



"Исторический и важный": Эли Коэн приветствовал визит Блинкена в Израиль

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приветствовал госсекретаря США Энтони Блинкена в Иерусалиме, сообщает "Аруц Шева".



"Я очень рад принять у себя настоящего друга Израиля. Это очень трудная неделя для нас в Израиле и для всех наших друзей и союзников. Ваше присутствие здесь в течение этой очень печальной недели имеет большое значение", - заявил Коэн.



Коэн отметил, что каждый визит госсекретаря США в Израиль является "историческим и важным".



"Это важно и укрепит отношения между нашими странами. Наш альянс служит одним из основных столпов нашей национальной безопасности, обороны и международных отношений", - заявил министр.

