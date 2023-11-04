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Источники в Украине: решение о визите Зеленского в Израиль еще не принято
04.11.2023 12:28 Алина Груднева

Источники в Украине: решение о визите Зеленского в Израиль еще не принято

Официальные лица в Украине разочарованы сообщениями в Израиле о том, что президент Владимир Зеленский посетит Еврейское Государство на следующей неделе. 

"Мы старались сохранить этот визит в секрете, поскольку с момента начала войны в Украине существовали угрозы жизни президента", - сообщают источники.

Уточняется, что решение о визите Зеленского в Израиль все еще не принято.

"Сообщения о его приезде не помогают принять решение", - добавили источники.

Накануне, 3 ноября, в израильских СМИ появилась информация о том, что переговоры о визите Зеленского, который якобы может состояться на следующей неделе, находятся на продвинутой стадии. В Израиле сказали, что поездка украинского лидера послужит важным сигналом для оси Россия-Иран.

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