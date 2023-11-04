



Источники в Украине: решение о визите Зеленского в Израиль еще не принято

Официальные лица в Украине разочарованы сообщениями в Израиле о том, что президент Владимир Зеленский посетит Еврейское Государство на следующей неделе.



"Мы старались сохранить этот визит в секрете, поскольку с момента начала войны в Украине существовали угрозы жизни президента", - сообщают источники.



Уточняется, что решение о визите Зеленского в Израиль все еще не принято.



"Сообщения о его приезде не помогают принять решение", - добавили источники.



Накануне, 3 ноября, в израильских СМИ появилась информация о том, что переговоры о визите Зеленского, который якобы может состояться на следующей неделе, находятся на продвинутой стадии. В Израиле сказали, что поездка украинского лидера послужит важным сигналом для оси Россия-Иран.