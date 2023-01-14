



Источники в "Ликуде" о судебной реформе: "Будут изменения"

Источники в "Ликуде" заявляют, что план судебной реформы, предложенный Яривом Левиным, не является окончательным, и что "в реформу будут внесены изменения".



Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление высокопоставленных чиновников партии "Ликуд".



Согласно тем же источникам, план не собирался проходить как есть, но есть место для маневра. По словам представителей "Ликуда", несмотря на то, что в судебной системе произойдут очень значительные изменения, они необязательно должны быть радикальными.