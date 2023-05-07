



Источники в коалиции: Нетаниягу больше не продвигает правовую реформу

Канал КАН сообщает, что, по оценкам высокопоставленных чиновников в коалиции, судебная реформа больше не будет продвигаться премьер-министром. По словам чиновников, решающим для Нетаниягу стало политическое давление со стороны Белого дома, в том числе отсутствие приглашения в Вашингтон.



Несмотря на это, министр юстиции Ярив Левин (Ликуд) не намерен уходить со своего поста. В беседах с представителями политических партий Левин заявил, что если не произойдет изменений в составе комитета по назначению судей, в составе судей Верховного суда, а также в случае отказа от отмены назначения президента БАГАЦа по принципу старшинства - лучше отложить реформу, чем идти на компромисс, отчасти потому, что политический статус переговоров в резиденции президента также будет поставлен под угрозу.