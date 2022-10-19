



Источники: Позиции Путина пошатнутся из-за поражения в Украине

Власть Владимира Путина в России остается твердой, несмотря на военные неудачи на Украине, неудачную мобилизацию и политические распри, сообщили восемь хорошо информированных источников, но некоторые говорят, что это может быстро измениться, если настигнет полное поражение.



Об этом сообщает Reuters.



Большинство из них сказали, что российский президент оказался в одном из самых сложных моментов за более чем два десятилетия своего пребывания у власти, так как в Украине его силы были отброшены.



Но источники, в том числе нынешние и бывшие западные дипломаты и правительственные чиновники, заявили, что никакой непосредственной угрозы со стороны его ближайшего окружения, военных или разведывательных служб не наблюдается.



"На данный момент Путин держится", - сказал Энтони Брентон, бывший посол Великобритании в России. Однако, по мнению, Брентона, ситуация может резко измениться.



"Если они обнаружат, что продолжают отступать весной, в марте/апреле следующего года, то мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина возникают серьезные проблемы - не на уровне народа, а на уровне элиты", - считает он.



По словам западного чиновника, в руководстве РФ были признаки распрей, жалоб и медленного принятия решений: «Но нет никаких признаков того, что он потерял контроль".



Татьяна Становая, основатель аналитической фирмы "Р.Политик", сказала, что у Путина будут проблемы, если у него закончатся варианты эскалации конфликта. В этом случае элита попытается убедить Путина уйти в отставку, предсказала она.



"Если... российская армия будет оттеснена к старым границам России до присоединения, если украинская армия пойдет дальше в наступление... и если бюджет не выдержит и будут задержки с пенсиями.. элита будет постепенно мобилизоваться", - заявила она.



Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что Путину придется демонстративно проиграть войну, чтобы его лишили места.