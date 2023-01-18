



Источники: Нетаниягу не станет бросать вызов БАГАЦу из-за Дери

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не станет бросать вызов БАГАЦу, если тот постановит, что министр внутренних дел Арье Дери не может занимать высокий пост в правительстве.



Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источники.



Уточняется, что учитывая обещание Дери не уходить в отставку, если суд вынесет против него решение, Нетаниягу будет вынужден его уволить.



"Премьер-министр выразит свое несогласие, но в итоге уволит Дери, и прокомментирует для общественности эту ситуацию, в которой народ избрал человека, которого потом отвергли судьи", — сказал источник.



Предполагается, что увольнение Дери Нетаниягу потом использует для расширения поддержки предложенных его правительством судебных реформ.



"Если БАГАЦ заставит Нетаниягу уволить Дери, он будет придерживаться этого решения, но все должны понимать, что суд заставит премьер-министра уволить своего министра против его воли. Мы находимся в разгаре серьезной борьбы, и это возможность показать людям, что нам нужны предложенные министром юстиции реформы", - добавил источник.