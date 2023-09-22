



Источники: Нетаниягу может отложить реформу для нормализации с Саудией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу может отложить продвижение правовой реформы, чтобы способствовать соглашению о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



По словам высокопоставленных источников в "Ликуде", в партии в таком случае сопротивления не будет, как и со стороны министра юстиции Ярива Левина, который ранее заявил, что Кнессет продолжит работу над изменением состава комитета по назначениям судей. Источники утверждают, что Нетаниягу якобы согласен пойти на компромисс по реформе, который будет приемлемым и для некоторых представителей оппозиции.



"Судебная реформа мертва. Не зря Нетаниягу сказал Байдену и Маску, что реформа Левина является плохой. Он всем сердцем хочет нормализации с Саудовской Аравией. Американцы требуют от него успокоить все фронты, включая реформу", - говорит источник.



В то же время, другой представитель "Ликуда" сказал, что нормализация с Эр-Риядом никак не будет связана с правовой реформой.



Ранее Ярив Левин сделал заявление, идущее в противовес заверениям премьер-министра Нетаниягу в США. Нетаниягу намекал на компромисс в вопросе реформы, а Левин сказал, что коалиция продолжит действовать и в конечном итоге победит.