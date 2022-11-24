Новости » Политика
Источник: "Все требования Израиля были удовлетворены Катаром"
24.11.2022 16:04 Ольга Белозерова

Источник: "Все требования Израиля были удовлетворены Катаром"

 Израиль доволен усилиями, предпринятыми Катаром в отношении его запросов, включая кошерную еду и прямые рейсы на Чемпионат мира по футболу.

Об этом изданию Jerusalem Post заявил высокопоставленный официальный источник.

"У нас нет претензий к Катару по поводу приема израильтян и евреев на чемпионат мира", - заявил источник.

Собеседник издания отметил, что "фактически все требования Израиля были выполнены", включая "кошерную еду, прямые рейсы из Израиля и даже временное дипломатическое представительство в стране". 

"Мы знаем, что Катару пришлось нелегко, и поэтому ценим его усилия. Можно только надеяться, что сотрудничество между нами будет продолжаться и даже развиваться", - сказал источник. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы