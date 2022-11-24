



Источник: "Все требования Израиля были удовлетворены Катаром"

Израиль доволен усилиями, предпринятыми Катаром в отношении его запросов, включая кошерную еду и прямые рейсы на Чемпионат мира по футболу.



Об этом изданию Jerusalem Post заявил высокопоставленный официальный источник.



"У нас нет претензий к Катару по поводу приема израильтян и евреев на чемпионат мира", - заявил источник.



Собеседник издания отметил, что "фактически все требования Израиля были выполнены", включая "кошерную еду, прямые рейсы из Израиля и даже временное дипломатическое представительство в стране".



"Мы знаем, что Катару пришлось нелегко, и поэтому ценим его усилия. Можно только надеяться, что сотрудничество между нами будет продолжаться и даже развиваться", - сказал источник.