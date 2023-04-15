



Источник: в РФ хотели использовать "рак" Путина, чтобы проиграть Украине войну

Окружение президента РФ Владимира Путина хотело использовать "рак" у него, чтобы проиграть войну в Украине.



По данным The Independent, об этом свидетельствует один из "слитых" секретных документов Пентагона.



Уточняется, что "слить" войну в Украине якобы собирались секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов.



По словам источника, они вместе разработали план, чтобы намеренно проиграть и положить конец войне с Украиной, в то время как Путин "не смог бы повлиять на военные действия" из-за лечения рака.



"22 февраля указывалось, что Герасимов, как сообщается, планировал продолжить свои усилия по саботажу наступления. Он обещал "специально проиграть" так называемую "специальную военную операцию" к 5 марта, когда Путин якобы должен был начать курс химиотерапии", - сказано в документе.



Согласно документу, заговор планировался к "курсу химиотерапии" у Путина, который якобы должен был начаться 5 марта.



"Россия планировала перевести ресурсы из Таганрога в Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте", - отмечено в документе.