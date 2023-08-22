



Источник в МИД Израиля: угрозы Украины вокруг Умани - шантаж

В Израиле возмущены угрозой со стороны Украины приостановить безвизовый режим в преддверии ежегодного паломничества в Умань.



Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Израиля.



"К большому сожалению, кто-то в украинском руководстве решил воспользоваться приближающимися праздниками, чтобы шантажировать Израиль, но эти попытки обречены на провал. Напомню, такая же попытка шантажа была и в прошлом году, но никакого результата ни тогда, ни сейчас эти заявления не принесли", - сказал он.



По словам собеседника издания, в случае реализации угрозы, Израиль примет ответные меры, которые "ударит по десяткам тысячам украинцев", ежегодно приезжающих в страну.



"В случае отмены этого соглашения вернуть его в ближайшем будущем будет очень сложно. С начала года в Израиль приехало 47 тысяч украинцев, отказ во въезде получили около 2,5 тысячи человек. И в подавляющем большинстве случаев речь идет об абсолютно оправданных отказах людям, которые приезжают работать нелегально", - добавил источник в израильском МИДе.