



Источник в Ликуде: новые выборы - не вариант

Высокопоставленный источник из Ликуда прокомментировал трудности в коалиционных переговорах.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Будет сформировано правое правительство. Шестой тур выборов - не вариант", - сказал источник.

Напомним, ранее в Ликуде сообщили, что Биньямин Нетаниягу планирует завершить зашедшие в тупик коалиционные переговоры к среде.