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Источник в Ликуде: новые выборы - не вариант
21.11.2022 12:58 Алина Груднева

Источник в Ликуде: новые выборы - не вариант

Высокопоставленный источник из Ликуда прокомментировал трудности в коалиционных переговорах.

 
Об этом сообщает "Аруц Шева".
 
"Будет сформировано правое правительство. Шестой тур выборов - не вариант", - сказал источник. 
 
Напомним, ранее в Ликуде сообщили, что Биньямин Нетаниягу планирует завершить зашедшие в тупик коалиционные переговоры к среде.
 
Согласно соглашениям, подписанным между председателем Оцма Йехудит Итамаром Бен-Гвиром и Ликудом, назначенный министр внутренней безопасности будет контролировать основные направления работы полиции - вместо начальника полиции. 

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