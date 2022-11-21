Источник в Ликуде: новые выборы - не вариант
Высокопоставленный источник из Ликуда прокомментировал трудности в коалиционных переговорах.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
"Будет сформировано правое правительство. Шестой тур выборов - не вариант", - сказал источник.
Напомним, ранее в Ликуде сообщили, что Биньямин Нетаниягу планирует завершить зашедшие в тупик коалиционные переговоры к среде.
Согласно соглашениям, подписанным между председателем Оцма Йехудит Итамаром Бен-Гвиром и Ликудом, назначенный министр внутренней безопасности будет контролировать основные направления работы полиции - вместо начальника полиции.