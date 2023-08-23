



Источник: РФ подсылает шпионов с "промытыми мозгами" в другие страны

Следующей линией фронта президента РФ Владимира Путина могут стать Балканы, куда уже отправляются "шпионы с промытыми мозгами", чтобы те работали в министерствах.



Об этом в интервью британской газете Metro рассказал родившийся в Болгарии Петар Танев, получивший высшее образование в России.



По словам молодого человека, его, как и других иностранных студентов, пытались завербовать для распространения пропаганды, направленной против ЕС и НАТО. За несколько месяцев до окончания учебы, в 2022 году, его отправили в поездку в аннексированных Крым.



"Такие студенты, как я, являются потенциальными агентами Кремля. Меня и однокурсника из Сербии пригласили принять участие в проекте по налаживанию связей между балканскими и крымскими студентами", - отметил он.

Петер, который является ярым противником режима Кремля, считает, что иностранцам промывают мозги, после чего их подсаживают в качестве шпионов в министерства других стран."Многие студенты, обучающиеся в России, имеют паспорта ЕС. Их использование действительно является наиболее эффективным способом влияния на политические системы на Балканах", - отметил он.Сейчас Петер находится в Болгарии, куда вернулся в прошлом году. Он лоббировал в правительстве проукраинскую политику и давал советы депутатам Европарламента.