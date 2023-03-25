



Источник: Левин ждет, пока вернется Нетаниягу

Министр юстиции Ярив Левин не торопится с заявлениями относительно законодательных процессов в рамках правовой реформы.



Об этом сообщает 12-й канал со ссылкой на его окружение.



"В отличие от министра обороны, министр юстиции уважает премьер-министра и будет ждать с ответом, пока тот не вернется в Израиль из Лондона", - сказал источник.



Ранее министр обороны Йоав Галант объявил, что стоит остановить законодательный процесс. Аналогичным образом высказался министр сельского хозяйства Ави Дихтер, призвав остановиться хотя бы до завершения Дня независимости.



Позже их поддержали председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейн и Давид Битан, вызвав гнев со стороны членов "Ликуда".



