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Источник: Киев примет решение по паломничеству в Умань в ближайшие дни
31.08.2023 21:27 Алина Груднева

Источник: Киев примет решение по паломничеству в Умань в ближайшие дни

Киев уже в ближайшие 48 часов примет важное решение относительно политики в отношении паломничества израильтян в Умань в этом году.

Об этом в комментарии онлайн-газете The Times of Israel сообщил украинский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, в Киеве решат, как поступить с десятками тысяч паломников, которые ожидаются на Рош ха-Шана, к вечеру 2 сентября.

"Нет никаких оснований для угроз о том, что Украина закроет свои границы в преддверии Рош ха-Шана в Умани. В правительстве Украины очень ясно дали это понять израильтянам", - сказал источник.

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