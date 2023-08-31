



Источник: Киев примет решение по паломничеству в Умань в ближайшие дни

Киев уже в ближайшие 48 часов примет важное решение относительно политики в отношении паломничества израильтян в Умань в этом году.



Об этом в комментарии онлайн-газете The Times of Israel сообщил украинский чиновник на условиях анонимности.



По его словам, в Киеве решат, как поступить с десятками тысяч паломников, которые ожидаются на Рош ха-Шана, к вечеру 2 сентября.



"Нет никаких оснований для угроз о том, что Украина закроет свои границы в преддверии Рош ха-Шана в Умани. В правительстве Украины очень ясно дали это понять израильтянам", - сказал источник.