



Источник в Агудат Исраэль: "Мы не войдем в коалицию без Смотрича"

Высокопоставленный источник во фракции "Агудат Исраэль" (Яадут А-Тора) который участвует в коалиционных переговорах с "Ликудом", заявил, что полностью поддерживает Бецалеля Смотрича.



Источник отметил, что они не войдут в коалицию, в которой не будет Смотрича, сообщает "Аруц Шева".



"Мы не войдем [в коалицию] без Бецалеля Смотрича. Мы не допустим возврата к ситуации, подобной той, что произошла с Нафтали Беннетом, когда его оставили в стороне, что, по сути, и привело к формированию "блока перемен". Есть правый блок, и за победу отвечает весь блок, а не только "Ликуд". Нетаниягу у власти из-за всего блока. Если Смотрич не входит [в коалицию], то и мы не войдем. Это не обсуждается", - заявил источник.



