



Истерика в про-российских пабликах

Про-российские блоггеры шокированы визитом Джо Байдена в Киев - и изливают сненавитсь к собственному руководству не выбирая выражений.



Анатолий Несмиян: "Завтрашнее послание Путина, безусловно, будет сильно смазано приездом Байдена в Киев. По сути, приездом он заранее дезавуирует любые угрозы Путина, если они прозвучат. А прозвучать они обязаны.



Есть и еще один тонкий момент: анонсировано выступление Байдена в Варшаве (а может, теперь уже и в Киеве) с прямым обращением к российскому народу. Путин же адресует свое послание братве, которую соберут в Гостинке. Некий символьный подтекст в адресатах посланий тоже возникает".





"Образ будущего": "Завтрашнее послание без яркого жеста рискует просесть в мировой повестке, если она ещё нас волнует. В Кремле сегодня трактуют визит Байдена в Киев событием, соразмерным подрыву Северных потоков. И будут оргвыводы".



Юрий Баранчук: "Байден в Киеве . Ничего хорошего в этом не вижу. И сарказм по данному поводу, разные там смешные мемчики, заполонившие телегу, - глупая мина при плохой игре. Реально смешно? Так давайте тогда над подрывом Северных потоков посмеемся. Или Крымского моста. Откуда тогда веселье? Лично мне не понятно.



Кроме того, это демонстрация силы Москве. Что-то вроде: я - мировой гегемон, езжу куда хочу и когда захочу. Хочу Потоки взрываю, хочу в Киев прилетаю. Раньше президент США доезжал лишь до Польши. Теперь на Украине объявился. Если Россия и дальше будет сдерживаться, он так и до Крыма доедет".





"Историк-алкоголик: "Вы думаете, неожиданный визит что ли? Никто ничего не готовил, не звонил в Кремль и не просили настоятельно в это время в район Киева ничего не пулять? Такие визиты минимум за месяц согласовываются и готовятся, и безопасность, и медийку.

Устав ООН легче исправить, чем медиаплан пресс-службы президента США.



Надо будет, они и визит деда в Бахмут согласуют. А кто откажет?"





Анатолий Шарий: "Это хорошо для предвыборной в Штатах, это хорошо для личного имиджа. Отговаривали по причине безопасности, но советники объяснили, что русские даже Зеленского оберегают, а тут директор мира. Помогут даже голубей разгонять, чтобы не накакали. "





