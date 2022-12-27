



Исраэль Кац выдвинул ультиматум

Депутат от партии Ликуд Исраэль Кац выдвинул ультиматум Биньямину Нетаниягу за три дня до приведения к присяге нового правительства.



Об этом сообщает Kan 11 News.



Кац пригрозил тем, что не войдет в правительство, если его не назначат министром иностранных дел.



"Либо министерство иностранных дел, либо меня не будет в правительстве", – цитируют его источники.



Согласно отчету, члены Кнессета, такие как Давид Битан, также недовольны распределением министерских портфелей в Ликуде.

