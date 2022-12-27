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Исраэль Кац выдвинул ультиматум
27.12.2022 08:35 Алина Груднева

Исраэль Кац выдвинул ультиматум

Депутат от партии Ликуд Исраэль Кац выдвинул ультиматум Биньямину Нетаниягу за три дня до приведения к присяге нового правительства.

Об этом сообщает Kan 11 News.

Кац пригрозил тем, что не войдет в правительство, если его не назначат министром иностранных дел. 

"Либо министерство иностранных дел, либо меня не будет в правительстве", – цитируют его источники.

Согласно отчету, члены Кнессета, такие как Давид Битан, также недовольны распределением министерских портфелей в Ликуде.
 

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