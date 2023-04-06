Исраэль Кац: реакция должна быть жесткой
Министр энергетики Исраэль Кац считает необходимым дать жесткий ответ на ракетно-минометный обстрел Израиля, совершенный из Ливана и Газы.
Такой комментарий он предоставил 12-му каналу израильского ТВ.
"Ситуация требует жесткой реакции. Государство Ливан несет ответственность за то, что происходит на его территории", — сказал Кац.
Ранее депутат "Ликуда" Дани Данон сказал также, что на обстрел с территории Ливана реакция Израиля должна быть "непропорциональной".
עמליה דואק: לפי המשוואה שלך, אתם ממשלה חלשה.— 🇮🇱Daniel Petel🇮🇱 (@danielpet4) April 6, 2023
ישראל כץ: נכון.
לפנתיאון. pic.twitter.com/7hOumwZUCa