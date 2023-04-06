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Исраэль Кац: реакция должна быть жесткой
06.04.2023 20:42 Алина Груднева

Исраэль Кац: реакция должна быть жесткой

Министр энергетики Исраэль Кац считает необходимым дать жесткий ответ на ракетно-минометный обстрел Израиля, совершенный из Ливана и Газы.

Такой комментарий он предоставил 12-му каналу израильского ТВ.

"Ситуация требует жесткой реакции. Государство Ливан несет ответственность за то, что происходит на его территории", — сказал Кац.

Ранее депутат "Ликуда" Дани Данон сказал также, что на обстрел с территории Ливана реакция Израиля должна быть "непропорциональной".
 

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