



Исраэль Кац: реакция должна быть жесткой

Министр энергетики Исраэль Кац считает необходимым дать жесткий ответ на ракетно-минометный обстрел Израиля, совершенный из Ливана и Газы.



Такой комментарий он предоставил 12-му каналу израильского ТВ.



"Ситуация требует жесткой реакции. Государство Ливан несет ответственность за то, что происходит на его территории", — сказал Кац.



Ранее депутат "Ликуда" Дани Данон сказал также, что на обстрел с территории Ливана реакция Израиля должна быть "непропорциональной".

