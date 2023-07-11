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Исраэль Кац потребовал немедленно задержать лидера протестов Рои Ноймана
11.07.2023 09:27 Аркадий Бочаровский

Исраэль Кац потребовал немедленно задержать лидера протестов Рои Ноймана


Министр Исраэль Кац потребовал ареста лидера протестов Рои Ноймана  "за призыв к мятежу".

Министр энергетики и инфраструктуры Исраэль Кац заявил: "Рои Нойман, один из лидеров протестов, публично призвавший демонстрантов прийти и провести демонстрацию в Терминале №3 аэропорта, вопреки указаниям полиции. Он должен быть немедленно арестован за подстрекательство и нарушение общественного порядка. Так должно быть в правовом государстве".

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