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Исраэль Кац поддержал решение Нетаниягу о приостановке реформы | Фото: кредит сайт Кнессета
27.03.2023 21:19 Евгения Маркова

Исраэль Кац поддержал решение Нетаниягу о приостановке реформы

Министр энергетики Исраэль Кац прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Я поддерживаю решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить завершение работы над законом, чтобы провести переговоры с представителями оппозиции для разработки и продвижения необходимой и согласованной реформы в системе правосудия.
Необходимо приложить все усилия для продвижения реформы, сохраняя при этом единство и силу Государства Израиль перед лицом всех серьезных проблем, стоящих перед нами в настоящее время", - заявил Кац.
 

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