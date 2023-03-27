



Исраэль Кац поддержал решение Нетаниягу о приостановке реформы

Министр энергетики Исраэль Кац прокомментировал выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Я поддерживаю решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить завершение работы над законом, чтобы провести переговоры с представителями оппозиции для разработки и продвижения необходимой и согласованной реформы в системе правосудия.

Необходимо приложить все усилия для продвижения реформы, сохраняя при этом единство и силу Государства Израиль перед лицом всех серьезных проблем, стоящих перед нами в настоящее время", - заявил Кац.

