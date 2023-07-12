



Исраэль Ха Йом: протест потерял поддержку общества



Ариэль Кахана опубликовал в Исраэль Ха Йом статью о радикализации протестов против правовой реформы.



Широкая общественность не поддерживает этот эпизод выхода на улицы демонстрантов. Протест радикализируется, поскольку теряет поддержку масс, и это заставляет его лидеров идти еще дальше



Это не похоже на протест. Так выглядит распад и беспредел.



В демократической стране, конечно, каждый человек имеет право на протест, и, кстати, это право сохранится у каждого гражданина, даже если правовая реформа будет принята в полном объеме. Но что в нормальной стране невозможно терпеть блокаду единственного аэропорта, связывающего Израиль с миром; отказ от службы и запугивание офицеров на политическом уровне; блокирование маршрутов скорой помощи, автомобилей экстренных служб и основных транспортных артерий; постоянный и непропорциональный ущерб повседневной жизни миллионов граждан.





Широкая общественность не поддерживает этот эпизод выхода на улицы. Об этом свидетельствуют опросы и видео, поступившие вчера со всех концов страны. На них было видно всего несколько тысяч человек, перекрывших дороги. Скорее, протест радикализируется, потому что теряет поддержку масс, что заставляет его лидеров идти еще дальше.



Еще одна причина потери поддержки населения - разоблачение пропагандистских упражнений, используемых организаторами. Сегодня люди уже знают, что это не "протест хайтека", "летчиков" и "ветеранов ВМФ", а попытка нескольких человек в каждой из этих и других групп с помощью рупоров в СМИ напрасно возить масло с целью сорвать легитимные результаты выборов.



Удивительно, что они до сих пор делают все это во имя демократии.