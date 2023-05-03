



Israel Aerospace поставит Эстонии боеприпасов на 100 млн евро

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) выиграла контракт на поставку в Эстонию современных барражирующих боеприпасов большой дальности. Это одна из самых дорогих оружейных сделок, когда-либо заключенных прибалтийской республикой. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что стоимость сделки составляет 100 миллионов евро.



Певкур сказал: "Боеприпасы дальнего радиуса действия являются важным дополнением к развитию обороноспособности Эстонии. Важность непрямого огня невозможно переоценить, поскольку Россия причинила большую часть разрушений в Украине именно непрямым огнем. Введение этой новой возможности позволяет нам атаковать противника с более дальнего расстояния. В результате неприцельный огонь становится более многослойным и гибким, увеличивается дальность стрельбы, что означает, что силы обороны могут поразить противника в самое больное место".



После вторжения России в Украину восточноевропейские страны, включая Эстонию, модернизировали свой военный потенциал из страха перед Москвой.

Президент и главный исполнительный директор IAI Боаз Леви сказал: "Эстония является стратегическим партнером IAI. Эта награда отражает растущее доверие и отношения между Эстонией и нашей компанией. на стратегическом уровне".

