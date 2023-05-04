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Israel Aerospace Industries разрабатывает новую беспилотную подводную лодку
04.05.2023 17:26 Ирина Демьянова

Israel Aerospace Industries разрабатывает новую беспилотную подводную лодку

Государственная компания Israel Aerospace Industries сообщает, что разрабатывает новый большой автономный подводный аппарат (AUV), получивший название BlueWhale.

По данным IAI, беспилотная подводная лодка уже провела тысячи часов подводных и автономных операций.

Фирма заявляет, что BlueWhale использует радар и электрооптические системы для обнаружения морских и прибрежных целей. Лодка также оснащена гидролокационными возможностями для обнаружения пилотируемых и беспилотных подводных лодок, а также картирования морских мин.

 

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