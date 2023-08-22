



Использует свой пост ради личного обогащения: атака против Элияда Шраги

Адвокаты журналиста Иегошуа Меири на этой неделе представили тезисы защиты в рамках рассмотрения иска о клевете, поданного против него председателем движения "За качество правительства", адвокатом Элиадом Шрагой.



Мери настаивает на правдивости своих публикаций, согласно которым у полиции достаточно материалов, на основании которых можно возбудить уголовное дело против Шраги по подозрению в серьезных нарушениях законодательства и конфликте интересов.



"Наш клиент стоит за публикацией материалов, некоторые из которых в эти дни появляются в СМИ, и рад предоставленной ему возможности раз и навсегда раскрыть перед общественностью истинное лицо председателя Движения за качество власти", - пишут адвокаты Ашер Рубингер и Итай Розин.



"Ему следовало заниматься другими вопросами, и ему не стоило тратить свое время на преследование обвиняемого по пустяковому поводу и одной записи в сети Twitter, которая была опубликована около двух лет назад", - говорится в заявлении защиты. "Впрочем, если честно, удивляться такой манере поведения не стоит, ведь на протяжении многих лет он притворялся защитником законности и хранителем ценностей израильской демократии от своего имени".



"В то время как на практике речь идет о человеке, который управляет движением как единоличный правитель, которому никто не может указывать", - пишут адвокаты. "Он распоряжается своим абсолютным контролем в своих личных интересах, поскольку использует ассоциацию и ее ресурсы для обогащения своего частного кармана и продвижения личных интересов".