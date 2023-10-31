



Испанский министр: “Нетаниягу должен ответить за военные преступления”

Ионе Беларра, лидер левой испанской партии Podemos и исполняющая обязанности министра социальной политики, призвала действующее коалиционное правительство обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой начать расследование “военных преступлений” в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



Она сослалась на воздушные бомбардировки Газы и блокаду, которая “помешала свободному потоку крайне необходимой гуманитарной помощи”.



“Использование ужасающих убийств израильских мирных жителей палестинскими вооруженными группировками в качестве предлога для оправдания преступлений Израиля в целом и резни в Газе в частности неприемлемо”, – заявил Беларра в видеообращении, опубликованном на платформе X в понедельник.