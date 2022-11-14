



Испания продлила размещение систем Patriot в Турции

Министерство обороны Испании 13 ноября уведомило Турцию о своем решении. В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар позвонил своей испанской коллеге Маргарите Роблес и поблагодарил ее за продление развертывания Patriot.



В 2015 году Испания развернула свою систему ПВО Patriot в южной провинции Адана для защиты воздушного пространства Турции.

Ранее Германия, США и Нидерланды также развернули системы Patriot в Турции, но позже их отозвали.



В настоящее время Испания единственная страна НАТО, которая продолжает размещать свои системы ПВО на турецкой земле для отражения сирийских ракетных атак.