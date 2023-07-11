



Испания приостановила расследование шпионского ПО: нет сотрудничества от Израиля

Испанский судья, расследующий предполагаемый взлом телефонов министров с помощью израильского шпионского ПО Pegasus, отложил свое расследование из-за “полного” отсутствия сотрудничества со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении суда в понедельник, сообщает AFP .



В июне 2022 года Хосе Луис Калама заявил, что направил правительству Израиля официальный запрос о международной судебной помощи, известный как судебное поручение, с просьбой предоставить информацию о программном обеспечении, созданном израильской фирмой NSO Group.



Он также сказал, что хотел бы лично взять свидетельские показания у исполнительного директора NSO.



В понедельник высший уголовный суд Испании заявил, что Калама принял решение о временном закрытии дела "в связи с полным отсутствием юридического сотрудничества со стороны Израиля, который не ответил на запрос следственной комиссии... и препятствует продолжению расследования".



Расследование началось в мае 2022 года после того, как правительство Испании заявило, что шпионское ПО, которое проникает в мобильные телефоны для извлечения данных или активирует камеру или микрофон для слежки за их владельцами, использовалось против ведущих политиков.



Израильское правительство так и не ответило на запрос о помощи, который был отправлен “четыре раза”, что означает, что “вероятно, никогда не ответит”, говорится в заявлении суда, указывающем, что единственным оставшимся вариантом является дипломатия.



