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Испания предложила обучать до 2400 военнослужащих Украины в год
16.11.2022 15:26 Алина Груднева

Испания предложила обучать до 2400 военнослужащих Украины в год

Испания может проводить обучение для 2400 украинских военнослужащих в год.

 
По данным Euractiv, такое заявление сделала министр обороны страны Маргарита Роблес.
 
"Мы делаем предложение о подготовке в общей сложности 400 солдат каждые два месяца. Я хотела бы сказать, что потенциал, который мы имеем, составляет около 2400 солдат в год", - сказала министр.
 
Уточняется, что украинские военные могут получить надлежащие условия проживания для выполнения учебных задач в военной академии в Толедо.

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