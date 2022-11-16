



Испания предложила обучать до 2400 военнослужащих Украины в год

Испания может проводить обучение для 2400 украинских военнослужащих в год.

По данным Euractiv, такое заявление сделала министр обороны страны Маргарита Роблес.

"Мы делаем предложение о подготовке в общей сложности 400 солдат каждые два месяца. Я хотела бы сказать, что потенциал, который мы имеем, составляет около 2400 солдат в год", - сказала министр.

Уточняется, что украинские военные могут получить надлежащие условия проживания для выполнения учебных задач в военной академии в Толедо.