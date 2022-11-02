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Испания поставит украинской армии ЗРК, ПВО и снаряды
02.11.2022 18:27 Евгения Маркова

Испания поставит украинской армии ЗРК, ПВО и снаряды

Испания огласила о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя батарею ЗРК Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки, снаряды, а также генераторы, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время брифинга с Хосе Мануэлем Альбаресом, главой МИД Испании.

"Новый пакет уже на пути в Украину и в ближайшее время поможет нашей стране укрепить свою обороноспособность", — отметил Кулеба.

По его словам, Испания передаст Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки, снаряды к ним и военное снаряжение.

Министр подчеркнул, что Испания первая решилась передать украинской армии Hawk и это стало сигналом для других союзников начать искать системы ПВО для поставок Украине.

Комплексы Aspide предназначены для защиты объектов стратегического значения — предприятий, портов, аэродромов.

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