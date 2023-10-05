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Испания передаст Украине зенитно-ракетные комплексы, Германия готовит Patriot
05.10.2023 19:58 Раиса Вовк

Испания передаст Украине зенитно-ракетные комплексы, Германия готовит Patriot

Испания передаст Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Hawk, а Германия работает над передачей ВСУ дополнительной системы Patriot. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и правительство Испании.

Отмечается, что после переговоров с президентом Зеленским правительство Испании решило предоставить Украине шесть пусковых установок Hawk.

Они понадобятся для противодействия возможным российским бомбардировкам гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.

Также Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Он поблагодарил Германию за поддержку в защите украинской свободы и народа. Он добавил, что это также защита Европы и общих ценностей.

Напомним, 5 октября Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. 

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