



Испания передаст Украине зенитно-ракетные комплексы, Германия готовит Patriot

Испания передаст Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Hawk, а Германия работает над передачей ВСУ дополнительной системы Patriot. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и правительство Испании.



Отмечается, что после переговоров с президентом Зеленским правительство Испании решило предоставить Украине шесть пусковых установок Hawk.



Они понадобятся для противодействия возможным российским бомбардировкам гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.



Также Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.



"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.



Он поблагодарил Германию за поддержку в защите украинской свободы и народа. Он добавил, что это также защита Европы и общих ценностей.



Напомним, 5 октября Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества.