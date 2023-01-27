



Испания передаст Украине Leopard, но есть "загвоздка"

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что страна может передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства.



Об этом 26 января сообщило информагентство Reuters.



По словам главы оборонного ведомства Испании, тем не менее, есть одна проблема. Танки для начала придется отремонтировать.



"В Сарагосе есть несколько Leopard 2A4, которые уже давно не используются. Необходимо изучить, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать поставки", - пояснила она.