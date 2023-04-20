



Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о новой военной помощи Украине в пятницу, 21 апреля. Среди прочего, ожидается поставка средств воздушной и военно-морской обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.



Сообщается, что во время заседания в формате "Рамштайн" Роблес подтвердит непрерывность испанской поддержки, подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает оказывать Минобороны.



"(Министр обороны, - ред.) объявит о том, что в ближайшее время будут отправлены новые партии материальных средств для удовлетворения первоочередных потребностей, озвученных министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля", - говорится в сообщении.



В ведомстве заявили, что новые поставки направлены на усиление Вооруженных сил Украины в таких областях, как мобильность, бронирование и защита сухопутных войск, противовоздушная оборона, защита и проецирование морских и амфибийных сил.



"Последнее считается ключевым для обеспечения безопасности "зеленого" морского маршрута, который позволяет вывозить украинское зерно через Черное море, что необходимо для поддержки Всемирной продовольственной программы ООН и оказания помощи африканским и азиатским странам, наиболее пострадавшим от голода", - говорится в сообщении.



Напомним, Испания начала передачу танков Leopard 2 Украине. Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес отмечала, что доставка танков Leopard 2 по Украине будет осуществляться морем и завершится до конца апреля.