



"Исламский джихад" бойкотирует переговоры с ХАМАС в Каире

Зияд аль-Нахала, глава "Палестинского Исламского джихада", объявил в воскресенье, что движение бойкотирует встречу палестинских группировок, запланированную на 30 июля в Каире.



Аль-Нахала заявил, что бойкот мотивирован арестом ряда членов Джихада Палестинской автономией.



"Мы не пойдем на переговоры, пока наши братья-моджахеды находятся в тюрьмах Палестинской автономии", — сказал он.



Встреча лидеров террористов была объявлена ​​3 июля председателем ПА Махмудом Аббасом в ответ на последнюю израильскую операцию в Дженине, и в ней должны принять участие 14 палестинских группировок, в первую очередь ФАТХ, ХАМАС, Исламский джихад, Народный и Демократический фронты освобождения Палестины и Палестинская народная партия, согласно сообщению в новостях "Аль-Кудс".



Со своей стороны, ХАМАС положительно отреагировал на приглашение Аббаса. Во время публичной встречи, состоявшейся в Газе в воскресенье, Халил аль-Хайя, один из лидеров ХАМАСа, заявил, что группа намерена принять участие в каирских переговорах и сделает "все возможное для успеха встречи". На переговорах будет изучена возможность формирования нового Палестинского национального совета путем выборов или же будет достигнуто соглашение о формировании переходного национального совета и совместного правительства с ФАТХ.



Заявленная цель предстоящего раунда переговоров в Каире между палестинскими группировками, как и многочисленные предыдущие неудачные попытки, состоит в том, чтобы найти примирение и положить конец внутренним разногласиям, которые преследовали палестинское руководство с тех пор, как ХАМАС захватил Газу в 2007 году. Однако есть сомнения в эффективности переговоров и опасения, что они только усугубят разногласия между различными палестинскими группами и усугубят народное недовольство и потерю доверия.

