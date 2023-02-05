



Исламисты Судана: нормализации с Израилем не будет

Официальные представители исламистских партий Судана объявили, что правительство не пойдет на нормализацию отношений с Израилем.



Об этом сообщают местные СМИ.



Исламское движение, состоящее из 10 суданских партий, осудило возможность нормализации. Оно выразило недоумение новостями о визите министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Хартум.



Напомним, что Судан и Израиль договорились о нормализации, о чем сообщило министерство иностранных дел Судана во время визита в Хартум Коэна. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.

