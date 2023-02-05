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Исламисты Судана: нормализации с Израилем не будет
05.02.2023 19:44 Алина Груднева

Исламисты Судана: нормализации с Израилем не будет

Официальные представители исламистских партий Судана объявили, что правительство не пойдет на нормализацию отношений с Израилем.

Об этом сообщают местные СМИ.

Исламское движение, состоящее из 10 суданских партий, осудило возможность нормализации. Оно выразило недоумение новостями о визите министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Хартум.

Напомним, что Судан и Израиль договорились о нормализации, о чем сообщило министерство иностранных дел Судана во время визита в Хартум Коэна. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.
 

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