



Исключить саму возможность: Путин недоволен обстрелами южных регионов России

Президент Владимир Путин заявил в среду, что российские военные должны прекратить обстрел российских регионов с территории Украины, в результате которого, по его словам, многие люди остались без крова или без электричества. Это заявление президент РФ сделал на заседании правительства по поводу восстановления разрушенного жилья и инфраструктуры в регионах юго-запада России, граничащих с Украиной.



“Конечно, первоочередная задача – исключить саму возможность обстрела. Но это дело военного ведомства”, – сказал Путин в комментарии, опубликованном на сайте Кремля.



Украина не берет на себя ответственность за удары на территории России, но назвала их “кармой” за вторжение Москвы, которая разрушила украинские города и систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре страны, часто оставляя людей без электричества и воды в разгар зимы.



Путин назвал российские Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, где жилье было повреждено или разрушено. По его словам, люди столкнулись с “очень острыми” проблемами, и необходим ремонт и компенсация.



"Многие люди оказались в тяжелом положении, потеряли жилье, были вынуждены переехать к родственникам или на места временного проживания, столкнулись с перебоями в подаче воды, тепла, электричества", – сказал он.



Его комментарии сигнализируют о недовольстве Москвы частыми нападениями на юге России, в том числе ударами по таким объектам, как электрические подстанции и склады оружия и топлива.