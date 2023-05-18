



Искавший убежища в Норвегии вагнеровец хочет вернуться в Россию

Бывший командир российской группы Вагнера , который попросил убежища в Норвегии после пересечения границы в январе, заявил в среду, что хочет вернуться в Россию, хотя считает, что это может представлять опасность для его жизни.



Андрей Медведев, который ранее рассказывал о своих боях на Украине, в одном из нескольких видеороликов, размещенных на YouTube, сказал, что он сам решил, что хочет вернуться на родину.



26-летний мужчина заявил, что чувствовал себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой он больше не хотел быть.



"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", — сказал Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, добавив, что он принял это решение самостоятельно.



В видео, опубликованном в среду, он сказал, что "завтра" передаст документы, которые, по его мнению, помогут облегчить его возвращение.



"Я надеялся, что смогу найти здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию, но как-то не справился, — сказал Медведев. - Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, большое спасибо. Если выживу, тем более спасибо".



Reuters не смог связаться с Медведевым по телефону в среду для комментариев.



