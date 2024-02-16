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Иск против Израиля: в Гааге заслушают аргументы 52 стран
16.02.2024 19:42 Алина Груднева

Иск против Израиля: в Гааге заслушают аргументы 52 стран

Международный суд в Гааге заслушает аргументы 52 государств по обвинениям в отношении Израиля.

Шесть дней слушаний стартуют в понедельник, 19 февраля.

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"В политическом плане это поможет в достижении решения о создании двух государств. Мы используем крупнейший судебный орган для продвижения нашего дела", - сказал представитель министерства иностранных дел Палестинской автономии Омар Авадалла.

Согласно заверениям Международного суда, результаты консультативного заключения не будут иметь юридической силы, но будут иметь "большой юридический и моральный авторитет" в вопросе последствий "израильской оккупации и аннексии".

 

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