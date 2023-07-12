



Исчезнувший израильский профессор: на меня охотится Байден



Израильский профессор д-р Галь Люфт, участвовавший в расследовании коррупции в отношении президента США Джо Байдена, вновь появился в видеоролике с обвинениями в адрес Байдена.



Люфт был арестован властями Кипра - но сбежал после того, как был освобожден под залог.



В видеоролике Люфт обвинил Байдена во взяточничестве и получении платежей от лиц, связанных с китайской военной разведкой. Он также утверждает, что в ФБР был "крот", который делился секретной информацией с контролируемой Китаем энергетической компанией CEFC.



По словам Люфта, Байден присутствовал на встрече в отеле Four Seasons в Вашингтоне со своим сыном Хантером и представителями CEFC. Люфт утверждал, что CEFC платила Хантеру Байдену 100 тыс. долл. в месяц, а Джим Байдену - 65 тыс. долл. Эти утверждения были подтверждены знакомым семьи Байденов по имени Роб Уокер.



Люфт заявил, что он добровольно сообщил правительству США о потенциальной бреши в системе безопасности и компрометирующей информации о человеке, претендующем на пост следующего президента. Однако теперь он чувствует, что за ним охотятся те же люди, которых он информировал, и опасается, что ему придется жить в бегах до конца своих дней. Он подчеркнул, что его действия были продиктованы беспокойством о возможных последствиях прихода к власти Байдена.



В настоящее время Люфт обвиняется в сговоре с целью продажи китайского оружия в Кению, Ливию и ОАЭ. Он утверждает свою невиновность в отношении этих обвинений. Он также критикует Министерство юстиции США (DOJ), заявляя, что в то время как его обвиняют в написании безобидной статьи, предполагаемое систематическое вмешательство клана Байден в дела иностранных правительств остается безнаказанным.



Люфт был арестован на Кипре, но отказался от внесения залога, чтобы избежать экстрадиции, ссылаясь на опасения по поводу справедливого судебного разбирательства в Нью-Йорке. Председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер считает Люфта потенциальным свидетелем. Люфт требует обнародовать протоколы заседаний в Брюсселе и все доказательства, которыми, как утверждает правительство, располагает против него, а также ставит под сомнение своевременность предъявления ему обвинения и предполагает, что оно было политически мотивированным.

