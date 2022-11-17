



Исауи Фрейдж: "Мерец и Авода должны создать новый политический орган"

Уходящий министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж из партии "Мерец" считает, что историческая роль партий "Мерец" и "Авода" подошла к концу, и следует рассмотреть создание новой политической структуры.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мерец" не вернется к тому, чтобы быть "Мерец" в том же формате. Идея есть, но есть встречи и давление для союза между "Мерец" и "Авода". По моему личному мнению, "Мерец" и "Авода" должны покончить со своей исторической ролью и создать новый инклюзивный политический орган, двери которого будут открыты для арабской общественности. Арабский гражданин должен быть партнером, а не инструментом", - заявил Фрейдж.