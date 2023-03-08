



Ирландия выходит из миротворческой миссии ООН на Голанских высотах

Ирландия должна выйти из миротворческой миссии ООН на Голанских высотах, чтобы присоединиться к боевой группе ЕС, пишет Irish Examiner.



Министр обороны Ирландии Мишель Мартин сообщил о решении отозвать ирландские подразделения миротворческих сил ООН, выполнявших миссию на спорной территории между Сирией и Израилем.



Около 130 ирландских военнослужащих в настоящее время несут службу в лагере Фауар на сирийской стороне зоны разъединения. Они должны вернуться домой в апреле и будут заменены 67-й пехотной группой.



Дата ухода Ирландии теперь будет обсуждаться с Департаментом миротворческих операций ООН.



В заявлении правительства Ирландии говорится, что это решение "последовало в результате оценки устойчивости зарубежных обязательств Сил обороны".



"Это решение обеспечит способность Сил обороны выполнить свои обязательства перед боевой группой ЕС 2024/2025, а также позволит Силам обороны провести процесс консолидации в отношении своих зарубежных обязательств и подготовиться к будущим операциям по поддержанию мира. Вывод войск также устранит текущие проблемы, связанные с выполнением определенных ролей специалистов в зарубежных командировках", — говорится в заявлении.

