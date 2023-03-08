



Ирландия удалит "устаревшие" упоминания о женщинах из конституции

Волна социальных изменений в некогда глубоко католической стране привела к тому, что в последние годы в 86-летнюю конституцию были внесены поправки, отменяющие запрет на аборты и разрешающие однополые браки, но "устаревшие" положения о роли женщин в обществе до сих пор остаются, пишет Reuters.



В статье 41.2 говорится, что государство признает, что "своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо" и что "матери не должны по экономической необходимости заниматься трудом в ущерб своим обязанностям по дому".



Собрание граждан — форум, используемый для обсуждения возможных конституционных изменений — в 2021 году рекомендовало удалить эти ссылки и заменить их гендерно-нейтральными и недискриминационными формулировками.



Любые конституционные изменения в Ирландии должны быть одобрены всеобщим голосованием. Оба референдума по либерализации крайне ограничительных законов об абортах и ​​разрешению однополых браков были одобрены подавляющим большинством голосов.



"Я рад сообщить, что правительство планирует провести референдум для внесения поправок в нашу Конституцию, чтобы закрепить гендерное равенство и удалить устаревшее упоминание о "женщинах в доме". Слишком долго на женщин и девочек ложилась непропорционально большая доля домашних обязанностей, они подвергались дискриминации дома и на рабочем месте, объективировались или жили в страхе домашнего или гендерного насилия", — заявил премьер-министр Лео Варадкар в среду, когда мир празднует Международный женский день.



«».

