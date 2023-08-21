



Ирландия проведет стрелковую подготовку украинских военных

Украинские военные пройдут стрелковую подготовку в ирландской армии, сообщает Irish Mirror.



С начала этого года предполагалось, что учения будут включать разминирование, боевую медицину и другую нелетальную подготовку, учитывая заявления Ирландии о сохранении нейтралитета в российско-украинском конфликте.



Но теперь ирландские военнослужащие также будут проводить тренировки по базовым военным навыкам, включая стрельбы из личного оружия.



Правительство Ирландии уточнило, что, его политика нейтралитета заключается в "неучастии в военных союзах и соглашениях о совместной или взаимной обороне".