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Ирландия проведет стрелковую подготовку украинских военных
21.08.2023 17:19 Евгения Маркова

Ирландия проведет стрелковую подготовку украинских военных

Украинские военные пройдут стрелковую подготовку в ирландской армии, сообщает Irish Mirror.

С начала этого года предполагалось, что учения будут включать разминирование, боевую медицину и другую нелетальную подготовку, учитывая заявления Ирландии о сохранении нейтралитета в российско-украинском конфликте.

Но теперь ирландские военнослужащие также будут проводить тренировки по базовым военным навыкам, включая стрельбы из личного оружия.

Правительство Ирландии уточнило, что, его политика нейтралитета заключается в "неучастии в военных союзах и соглашениях о совместной или взаимной обороне".

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