



Ирландия предоставит Украине гуманитарную помощь

Ирландия выделит Украине 5 миллионов евро гуманитарной помощи. Ее распределят между Красным Крестом и фондом ООН. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкара, передает The Irish Times.



"Сегодня утром я столкнулся лицом к лицу с тем ужасом, который российские войска нанесли народу Украины", - говорится в заявлении.



Варадкар пообещал президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины, что Ирландия будет продолжать оказывать как практическую, так и политическую поддержку.



"Мы предоставляем еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи Украине - 3 миллиона евро будет использовано в Украине Красным Крестом для его жизненно важной работы, а 2 миллиона - в фонд ООН", - сказал премьер-министр Ирландии.



Отмпетим, что 19 июля в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он уже посетил пострадавшую от российских преступлений Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским.