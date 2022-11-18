



Ирландия попросила часть сотрудников дипмиссии РФ покинуть страну

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что обсудит размер российской дипломатической миссии в Дублине с тремя лидерами партий в правительстве "примерно на следующей неделе".



Об этом сообщает RTE.



По словам Ковени, Ирландия "уже попросила нескольких членов команды посольства России покинуть страну".



"Будем ли мы действовать дальше, это действительно вопрос, который я обсужу с партийными лидерами в ближайшую неделю или около того", - отметил министр.



