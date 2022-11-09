



Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС

Ирландия высказалась за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз как страны, "которая буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы". Об этом заявил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени, передает Bild.



"То, что мотивирует многих украинцев - это мечта о другом будущем. Такое будущее, которое мы имеем сегодня в ЕС, с точки зрения мира, стабильности, процветания, демократии и всего, что из этого следует", - сказал он.



По его словам, страна, "которая буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы", должна иметь возможность надеяться на полное членство в ЕС, а не на какое-либо частичное членство или соглашение о соседстве.



Кроме Украины, отметил министр, другие страны, такие как балканские страны или бывшие советские республики Молдова и Грузия также должны выиграть от расширения.



Ковени подчеркнул, что должны быть обязательные стандарты, которым должны соответствовать страны-кандидаты. "Но мы тоже должны отмечать прогресс, когда он происходит", - добавил он.