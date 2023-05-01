



Ирландия ответили на российскую пропаганду: Наша поддержка Украины непреклонна

Правительство Ирландии опубликовало заявление, заявив о непреклонности поддержки Украины после пропагандистских заявлений посольства РФ. Об этом сообщает CNN.



"Украина имеет право защищаться от этого нападения на ее суверенитет и территориальную целостность, согласно статье 51 Устава ООН. Поддержка Ирландией Украины непреклонна, и российская дезинформация на это не повлияет", - заявили в МИД Ирландии.



Напомним, 28 апреля стало известно, что во время боевых действий вблизи Бахмута Донецкой области погиб доброволец из Ирландии Финбар Кафферки, воевавший в рядах ВСУ.



В посольстве РФ заявили, что в смерти Финбара Кафферки «виновны ирландское правительство и СМИ». Посол РФ сказал, что они «распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду по поводу конфликта в Украине».



Затем представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил выслать российского посла Юрия Филатова.