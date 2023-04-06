Ирландия обдумывает отказ от нейтралитета из-за войны России против Украины
Правительство Ирландии намерено поднять вопрос об отказе страны от нейтралитета на фоне российского вторжения в Украину. Об этом сообщает ирландский канал RTЕ.
В июне этого года в ирландских городах пройдет четырехдневный форум по обороне и безопасности. В ходе этого состоятся дебаты о нейтралитете с участием экспертов по международной политике и обороне, ученых и представителей общества. По результатам обсуждений независимый председатель подготовит отчет, который может лечь в основу рекомендаций правительства.
Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что стране необходимо адаптироваться к новой реальности и традиционная политика военного нейтралитета не освобождает ее от этого.
Пока правительство прямо не рассматривает возможность отказаться от нейтралитета, однако о таких планах еще в марте 2022 года говорил вице-премьер Ирландии.
Из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия – обе страны подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Альянса.
Возможность отказа от нейтралитета обсуждается Швейцарией и Японией